“Se podría haber evitado”, el testimonio de una valenciana varada en medio de las inundaciones en España

“La insistencia en el argumento de que (Carlos) Mazón dijo que el aviso acababa a las 18:00 (y el contraargumento diciendo que fue lo que le dijeron por teléfono los de Aemet) no nos debe hacer perder de vista que existe un error de percepción grave: a las 17:59 no puede estar lloviendo torrencialmente y a las 18:01 ya se puede ir a la playa, y parece que se piensa que es así. Aparte de que la hora es orientativa, obviamente se pasa de un peligro de nivel extremo a nivel importante; pero importante al fin y al cabo. En ningún caso debe darse a entender que cuando termina el aviso rojo ya no hay temporal y podemos volver a la vida normal tan tranquilos”, señala la respuesta enviada a CNN.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.