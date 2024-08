¿Recuerdas cuando Lionel Richie cerró los Juegos Olímpicos con el atuendo más ochentoso de la historia?

Aunque la pieza original puede no estar en posesión de Richie, tiene una versión de ella. En una entrevista con la revista Coveteur en 2018, la superestrella mundial abrió su armario para revelar una chaqueta bomber azul con lentejuelas y las palabras “All Night Long” estampadas en la espalda. “Es realmente una versión de la chaqueta olímpica de 1984”, dijo . “En ese momento en particular, estaba lanzando ‘All Night Long’, y resultó ser en los Juegos Olímpicos de 1984, y por supuesto, no se puede superar el color. Lo tomamos e hicimos una chaqueta bomber con él, y luego, solo para ser completamente extravagantes, ¡pongamos ‘All Night Long’ en la parte de atrás!”

