Cómo ver la Leagues Cup 2024 en vivo por TV e internet desde México y EE.UU.

Tiene un costo de US$ 14,99 al mes o US$ 49 por la Leagues Cup y toda la temporada 2024. Si eres suscriptor de Apple TV+, el MLS Season Pass cuesta US$ 12,99 al mes o US$ 39 por la Leagues Cup y toda la temporada 2024.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.