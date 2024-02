¿Qué es el Inadi y por qué su cierre genera polémica en Argentina?

Así lo expresa el diputado nacional y titular de la Asociación Civil para las Políticas Pública LGBTQ+ Esteban Paulón, en comunicación telefónica con CNN en Español: “El Inadi no se puede eliminar si no es por una ley”. Si bien el organismo viene de un proceso complejo, donde hace 14 años está intervenido, cuando debería estar normalizado con una dirección nombrada por el Congreso. Reconozco que se manejó muy partidariamente, pero no se puede destruir porque al presidente no le gusta. Hay un equipo educativo y pedagógico muy importante que promueve culturas de no discriminación muy fuertes en todos los ámbitos. Todo se puede discutir, pero no se puede eliminar algo sólo porque no te gusta”.

