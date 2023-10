Verificación de hechos: Trump afirma falsamente que prometió que México pagaría “una parte” del muro fronterizo

“Construiremos el muro, créanme. ¿Y quién va a pagar el muro?”, preguntó Trump en un discurso de mitin en marzo de 2016 en Michigan; después de que la multitud gritara “México”, Trump dijo: “100%, amigos. Cien, no me refiero al 99.2%, sino al 100%”. Se burló de los “pesos livianos” que decían que no podía lograr que México pagara por el muro, repitiendo: “Dije 100%, no 99%. Dije 100%”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.