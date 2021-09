Yom Kipur: todo lo que debes saber sobre el día más sagrado del año en el judaísmo

CNN - Spanish

(CNN) — Yom Kipur, o Día de la Expiación, es el día más sagrado del año en el judaísmo.

Cuándo es: cae el décimo día del mes judío de Tishrei. Debido a que el calendario judío es lunar, la festividad comenzó este año al anochecer de este miércoles y termina al anochecer de este jueves.

Lo que observa: es una oportunidad de limpiar los errores cometidos durante el año anterior.

Cómo se practica: es un día de ayuno, arrepentimiento y adoración. Además de abstenerse de comer y beber, los judíos observantes no se bañan durante la festividad, no usan zapatos de cuero o joyas de oro y no se involucran en la intimidad conyugal.

Los servicios durante el Yom Kipur se llevan a cabo continuamente durante el día e incluyen lecturas de la Torá y la recitación de oraciones que expresan arrepentimiento o piden perdón.

Los servicios del Yom Kipur concluyen con oraciones de cierre y el sonido del shofar, un instrumento musical ceremonial tallado en el cuerno de un carnero.

Cómo comenzó: según la tradición judía, los orígenes del Yom Kipur se remontan a la época de Moisés, después de que el pueblo de Israel realizó su éxodo desde Egipto. Cuando llegaron al Monte Sinaí, Moisés recibió los Diez Mandamientos de Dios. Cuando Moisés bajó de la montaña, encontró a la gente adorando a un becerro de oro. Moisés destruyó las tabletas con ira, pero la gente expió su pecado, por lo que Dios los perdonó.

