ANÁLISIS | Super Bowl 2021: lo destacado y lo decepcionante de la cobertura televisiva de un gran juego en un año extraño

Latino

(CNN) — A medida los anunciantes consideraban el delicado acto de equilibrio que requería el Super Bowl de este año — lograr el tono justo en medio de un período de marcadas divisiones culturales y políticas y una crisis de la salud pública — muchas marcas líderes optaron por no participar.

Esa no era una opción para CBS y la Liga Nacional de Fútbol, que trabajaron duro, muy duro, para evocar un sentido de unión y normalidad en la cobertura, en una transmisión en su mayoría pulida que se desarrolló sin algunos elementos básicos habituales, entre ellos una gran multitud.

Al dirigirse a los medios de comunicación antes del Super Bowl LV, el equipo anunciador de CBS expresó su deseo de «tratarlo como un juego más». Pero seamos realistas, eso no es posible para el Super Bowl en el mejor de los casos — la mayoría de los partidos no tienen siete horas de exageración antes del juego — y la transmisión de este año tuvo un mayor grado de dificultad.

Los Tampa Bay Buccaneers ganan el Super Bowl y Tom Brady amplía su leyenda

El Super Bowl atrae a millones de espectadores que se preocupan poco por el juego en sí, y se presentan por la experiencia y los anuncios en lo que sigue siendo el mejor escaparate de mercadotecnia de los medios, con anunciantes que pagan aproximadamente US$ 5,5 millones por cada comercial de 30 segundos. Como siempre, la red anfitriona también buscó aprovechar los millones de ojos entrenados en la televisión para promover una variedad de activos de su empresa matriz, ViacomCBS, entre los que destaca el servicio de transmisión Paramount+. Si incluso una fracción de los espectadores regresa, eso califica como una gran victoria.

Entonces, ¿qué funcionó mejor y qué no, en el contexto de un Super Bowl muy inusual? Aquí hay algunos aspectos destacados y decepcionantes de la cobertura del juego, así como algunos de los momentos previos al juego:

Lo destacado

Antes de Jackie. CBS transmitió un video ingenioso, presentado por Viola Davis, sobre la historia de los jugadores negros en la NFL, pero lo que verdaderamente llamó la atención fue la acusación del presentador James Brown antes del juego a los propietarios de la NFL, calificando su historial de contratación de entrenadores y administradores negros de «lamentable». Puede que no parezca mucho, pero siempre se necesita algo de valor para que una cadena regañe a la NFL, dado el valor de esos contratos de fútbol.

Los memes del show de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl

Jim Nantz y Tony Romo hicieron el juego. El equipo de comentaristas hizo lo mejor que pudo para mantener el enfoque en el campo, luego de que Nantz presentara la transmisión celebrando la idea de que «todos nos unimos para ver este juego como uno solo». Romo también continuó con su acto mágico de identificar tendencias temprano y con frecuencia, incluida la forma en que los castigos estaban jugando un papel enorme en el resultado al principio del partido.

Casi al final, Nantz entregó una evaluación honesta y refrescante de lo que los espectadores acaban de ver. «El juego no estuvo a la altura de las expectativas», dijo.

Un mensaje del Jefe. Los comerciales realmente no pertenecen a esta conversación, pero nada aborda mejor la política del momento que el anuncio de Jeep con Bruce Springsteen, quien ofreció un mensaje discreto pero aleccionador sobre la unidad y los puntos en común. «El miedo nunca ha sido lo mejor de lo que somos», dijo Springsteen de forma conmovedora. Para algunos, un comercial podría no ser el lugar ideal para abordar eso, pero fue el intento más directo de reconocer las nubes oscuras que se han arremolinado sobre Estados Unidos en el período previo al juego.

Estos fueron los mejores comerciales del Super Bowl

Amanda Gorman vuelve a anotar. Francamente, había lugar para el escepticismo acerca de que la poeta, que deslumbró en la inauguración presidencial, también fuera incluida en el Super Bowl, pero su oda a los trabajadores esenciales brindó el adorno perfecto para las festividades previas al inicio.

El grupo de Brady. Otra victoria en el Super Bowl para Tom Brady, de 43 años — una persona mayor para los estándares deportivos profesionales– es una gran historia, y antes del juego, Nantz llamó a la batalla de los mariscales de campo Patrick Mahomes y Brady «el guión definitivo». Sin embargo, sorprendentemente, los comentaristas exhibieron una moderación inesperada durante la mayor parte de la noche, capturando el momento sin exagerarlo hasta que el triunfo de Brady se volvió inevitable.

Lo decepcionante

FOTOS | The Weeknd en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

El anuncio de servicio público contra el racismo de la NFL. La NFL ofreció un fuerte anuncio de servicio público con respecto a su compromiso financiero con una campaña contra el racismo sistémico, pero el hecho de no hacer ninguna referencia a Colin Kaepernick, el mariscal de campo que no ha encontrado equipo en la liga, se sintió como una notoria equivocación.

Algunos de los éxitos que interpretó The Weeknd fueron «The Hills», «Can’t Feel My Face» y «I Feel It Coming». David J. Phillip / AP

El dolor de cabeza del medio tiempo. El espectáculo de medio tiempo de The Weeknd estuvo increíblemente saturado visualmente, de una manera que distrajo de la música en lugar de realzarla. La presentación podría haberse visto mejor en el estadio, pero fue una especie de experiencia de casa de los espejos en la televisión, evocando una idea de cómo se vería el espectáculo de medio tiempo si David Lynch o Stanley Kubrick lo dirigieran.

Aficionado en un traje de baño rosa invadió el campo durante el Super Bowl LV

Vince Lombardi regresa … para una charla estimulante. Sin ninguna razón en particular, la NFL sacó una versión espeluznante generada por computadora del legendario entrenador de los Green Bay Packers para dar un discurso conmovedor sobre cómo superar la adversidad. El propio entrenador habría enviado a la banca a quien se le ocurrió la idea.

Las fallas del equipo de estudio. El equipo de estudio de CBS tuvo algunos errores notables, comenzando con una versión innecesaria tipo canal para niños Nickelodeon de los momentos destacados del medio tiempo. Sí, fue divertido, pero un caso de sinergia corporativa que fue demasiado lejos. Antes del juego, también hubo una transición forzada de la poderosa actuación de Alicia Keys con respecto a la justicia racial al juego en sí. «Los deportes se han utilizado como una plataforma para hacer avanzar el marcador social», comenzó Brown, antes de pasar a un desglose de los equipos. Por supuesto, esa no es una transición fácil, sin embargo, se sintió discordante.

Paramount Minus. Es comprensible que ViacomCBS quisiera promover su servicio de transmisión, pero esos anuncios que reunían talentos variados de sus diversos canales sucedían con demasiada frecuencia y eran demasiado irritantes. El resultado convirtió en un grano de arena la montaña de Paramount.