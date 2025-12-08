Pausa Migratoria Afecta Trámites de Ciudadanía para Solicitantes de Cinco Países

Una nueva pausa migratoria está afectando a solicitantes de Venezuela, Cuba, Somalia, Irán y Afganistán, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida implica una revisión adicional de los trámites pendientes, lo que podría incluir nuevas entrevistas y evaluaciones de seguridad.

De acuerdo con el abogado de inmigración Yasser Sánchez, los casos “seguirán abiertos, pendientes y bajo revisión”, según indicó un oficial a sus clientes.

Los procesos afectados abarcan solicitudes de ciudadanía y ceremonias de juramentación. En muchos casos, aun después de completar entrevistas y aprobar exámenes, los solicitantes han visto cómo sus citas han sido canceladas o pospuestas sin una nueva fecha.

Uno de ellos es Andrés Díaz, originario de Venezuela, quien relata que recibió un correo electrónico notificando que su juramentación había sido cancelada sin explicación. Andrés, quien ha vivido más de una década en Estados Unidos, estaba a un paso de convertirse en ciudadano.

“No hay una respuesta concisa o algo preciso que determine por qué la cancelaron”, afirmó.

Ante la incertidumbre sobre la duración de esta pausa y los nuevos criterios de USCIS, abogados de inmigración aseguran que existen alternativas. Sánchez explica que, si un caso permanece sin resolución durante cierto periodo, los afectados pueden demandar al gobierno para acelerar el proceso.

Telemundo Arizona contactó a USCIS para pedir claridad sobre si las ceremonias de ciudadanía están siendo detenidas o modificadas. La agencia respondió que, "La administración Trump está haciendo todo lo posible para garantizar que las personas que se convierten en ciudadanos sean lo mejor de lo mejor. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho. No correremos riesgos cuando está en juego el futuro de nuestra nación. La administración Trump está revisando todos los beneficios de inmigración otorgados por la administración Biden a extranjeros provenientes de países de preocupación.” =

Para Andrés, la situación es frustrante, “Me parece injusto para las personas que sí tienen un proceso legal y que han cumplido de manera legal su proceso.”