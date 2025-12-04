Alta marea el jueves, seguimiento de una ola de calor en diciembre

Es una mañana fría con otra ronda de alertas de escarcha y heladas hasta las 8 a. m. para el interior de San Luis Obispo. Tendremos un último día de mareas altas antes de que las aguas marinas se calmen ligeramente. Las advertencias de alta marea permanecen hasta el mediodía en el condado de Ventura, y un aviso de peligro en la playa continuará hasta el sábado en Santa Bárbara. Se esperan cielos despejados a medida que los vientos costeros y de Santa Ana vuelvan a intensificarse.

Se pronostican temperaturas más cálidas desde el viernes y durante el fin de semana. Una gran cresta de alta presión traerá temperaturas agradables y cielos despejados. Podría haber uno o dos días de niebla densa por la mañana debido al rápido cambio de temperatura. Afortunadamente, algunos de los días más calurosos coincidirán con aguas marinas tranquilas, así que espere hasta el domingo para esos días de playa.

Mantendremos temperaturas superiores al promedio hasta mediados de la próxima semana. Se proyecta una mini ola de calor en diciembre con máximas en los 70–80 's, y posiblemente hasta 90 's en el interior. Podríamos romper récords diarios por lo cálido que se volverá todo el sur de California. Esto se seguirá de cerca a medida que haya más información disponible.