Nueva Reina en Miss Universe

Desde Tailandia, 120 mujeres brillaron en el escenario de Miss Universe buscando la corona universal.



Las participantes gritaron con orgullo el nombre de su país, pero la tensión aumentó cuando solo 30 finalistas fueron anunciadas. Miss República Dominicana fue la primera latina entre las 13 que avanzaron.

El cantante Jeff Satur deslumbró al público, mientras Jacky Bracamontes y Danilo Carrera condujeron la gala.

En la pasarela de traje de baño se eligió el Top 12, con latinas dominando la competencia. Luego llegó el momento decisivo: el Top 5, con México y Venezuela representando a la región.

La reina saliente Victoria Kjaer se despidió con emoción antes de entregar la corona.

Tras un proceso lleno de expectativas, se anunció a las ganadoras:

Miss Tailandia quedó como primera finalista y Fátima Bosch, Miss México, se convirtió en la nueva Miss Universe.