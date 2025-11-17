Noticias de la Costa Central 11-17-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Joven se recupera tras caída en los acantilados de Isla Vista

Ocurrió temprano el sábado por la mañana.

Los bomberos del condado de Santa Bárbara rescataron al joven de 21 años.

Dicen que presenta lesiones moderadas y una ambulancia lo trasladó al Cottage Hospital.

Desde la década de 1990, ha habido al menos 14 caídas fatales en la zona.

La caída más reciente ocurrió cerca de Walter Capps Park, nombrado en honor al fallecido congresista y profesor de UCSB.

Nos comunicamos con su hija, Laura Capps, supervisora del condado de Santa Bárbara, quien ha estado trabajando con los residentes para prevenir caídas desde los acantilados.

Tributo a "La madre migrante" en Nipomo

Se rindió homenaje a una de las fotos más icónicas de la historia de EE. UU.

La fotógrafa Dorothea Lange tomó "La madre migrante" en Nipomo en 1936, mostrando a Florence Owens Thompson con sus hijos.

La imagen simboliza las dificultades durante la Gran Depresión.

Hoy se reveló una placa conmemorativa de bronce que se exhibirá en el futuro Jim Miller Park en el centro histórico de Nipomo.

Casi una docena de descendientes de Thompson asistieron a la ceremonia, trasladada al interior debido a la lluvia.