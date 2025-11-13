Rastreo de un río atmosférico el jueves y el viernes

Todos los ojos puestos en el jueves y el viernes, ya que hay una amplia gama de resultados sobre la mesa. El Servicio Meteorológico Nacional y el modelado reciente están luchando por encapsular el momento y las cantidades de lluvia de un río atmosférico que se está gestando.

Si la tormenta se estanca sobre un área en particular, podríamos ver impactos generalizados de inundaciones. Los datos actuales muestran que la tormenta llegará el jueves al mediodía para las áreas del norte y durante la noche para Santa Bárbara y el sur.

Si se encuentra en San Luis Obispo y Santa María, espere inundaciones localizadas en carreteras y arroyos. Los vientos en las áreas del norte serán fuertes al comienzo de la mañana y disminuirán a medida que el río atmosférico se mueva hacia el sur.

Los Avisos de Viento entrarán en vigencia para las áreas al norte de Gaviota a las 8 a.m. del jueves y durarán hasta las 6 p.m.; las ráfagas de viento se acercarán a 45 mph. La lluvia intensa llega durante la noche en Santa Bárbara, pero la tormenta más impactante y los totales de lluvia reaparecen el viernes.

El mediodía del viernes será complicado para quienes se desplazan en Santa Bárbara y el Condado de Ventura. Otra gran pared de humedad llega alrededor del final del desayuno para las costas del sur y Ventura. Esto traerá totales de lluvia impresionantes y tasas que se acercan a media pulgada por hora. Espere algo de acumulación y encharcamiento a lo largo de las principales carreteras y el desbordamiento de arroyos y ríos bajos.

Permita algunas demoras cuando se dirija al trabajo o la escuela. Los totales de lluvia para este día aumentarán otra pulgada o dos, dependiendo de su microclima. ¡La mayoría de las áreas montañosas verán totales de lluvia que se acercan a 4-6 pulgadas! Es posible que se deban emitir vigilancias y advertencias de inundaciones.

Si la pared de humedad se detiene en algún área, espere que los totales de lluvia se disparen. Coja una chaqueta ya que las temperaturas subirán a los 60 y 70 grados bajos.

Más lluvia aparece en el pronóstico el sábado y el domingo. Sin embargo, estas serán lluvias dispersas y aisladas. Espere que se desarrollen tormentas eléctricas y produzcan tormentas aisladas de rápido movimiento. Más información por venir.

Las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio para toda el área. Los vientos seguirán siendo moderados en la región, ¡tenga cuidado al colocar decoraciones y mantenga los muebles del patio asegurados!