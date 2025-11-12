Miércoles es la calma antes de la tormenta del jueves

El flujo en tierra y la creciente capa de nubes traerán un enfriamiento significativo a la Costa Central. Hoy será el último día de la semana con condiciones templadas antes de que la lluvia tenga un impacto desde el jueves hasta el final de la semana.

Un sistema de baja presión traerá lluvia y vientos fríos. La primera banda de humedad llegará la madrugada del jueves y el sistema de tormentas será de movimiento lento, lo cual es algo a tener en cuenta.

Las áreas al norte de Point Conception recibirán el impacto de la lluvia el jueves por la mañana, así que mientras conduces por las carreteras el jueves por la mañana, asegúrate de darte tiempo extra y sé precavido.

Hay algo de incertidumbre con este sistema, ya que los modelos continúan cambiando. Actualmente, los modelos muestran entre 1.5 y 2 pulgadas de lluvia desde el jueves por la mañana hasta el viernes por la noche en lugares como el condado de Santa Bárbara y Ventura, por lo que ahora sería el momento de estar demasiado preparado en lugar de no estarlo lo suficiente. El condado de San Luis Obispo está mostrando alrededor de 1.5 pulgadas de lluvia de jueves a viernes.

Las áreas de mayor elevación y las zonas de cicatrices de quemaduras serán una preocupación con este sistema. El encharcamiento y las inundaciones localizadas parecen ser algo seguro. El sistema de tormentas se está moviendo lentamente, por lo que a medida que se desplaza hacia el condado de Ventura, se acumula y luego retrocede hacia el condado de Santa Bárbara, lo que mantiene la probabilidad de lluvia hasta al menos el domingo.

Debido a que los modelos están cambiando con este sistema, asegúrate de mantenerte al día con el "First Alert Weather Center" y mantén activas las alertas de tormentas para estar actualizado. Si hay algo que recordar, es que el jueves se registrarán lluvias de moderadas a fuertes.