Noticias de la Costa Central 11-06-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Sospechosa aparición en Utah

Una empleada de una gasolinera en Junction, Utah, aseguró haber visto a Ashlee Buzzard, madre de Melodee, el 9 de octubre. La testigo dice que Ashlee se subió a un auto con otra mujer de cabello morado, descrita como de unos 20 a 30 años.

Agentes del FBI visitaron otras tiendas en los alrededores incluyendo Green River y Panguitch para revisar grabaciones de vigilancia.

Crisis en Head Start por cierre de gobierno

El programa “Head Start” en el condado de Santa Bárbara busca nuevas fuentes de financiamiento mientras continúa el cierre del gobierno federal. Head Start podría despedir a 97 empleados y cerrar 6 centros si no recibe fondos antes del Año Nuevo.

El programa, financiado por el gobierno federal, proporciona comidas gratuitas, servicios de salud y educación a niños de bajos recursos. Cualquier solicitud de niños en proceso actualmente no está siendo tramitada.



