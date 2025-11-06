Skip to Content
Crispin

Noticias de la Costa Central 11-06-25

By
Published 12:19 pm

COSTA CENTRAL, Calif. - Sospechosa aparición en Utah

Una empleada de una gasolinera en Junction, Utah, aseguró haber visto a Ashlee Buzzard, madre de Melodee, el 9 de octubre. La testigo dice que Ashlee se subió a un auto con otra mujer de cabello morado, descrita como de unos 20 a 30 años.

Agentes del FBI visitaron otras tiendas en los alrededores incluyendo Green River y Panguitch para revisar grabaciones de vigilancia.

Crisis en Head Start por cierre de gobierno

El programa “Head Start” en el condado de Santa Bárbara busca nuevas fuentes de financiamiento mientras continúa el cierre del gobierno federal. Head Start podría despedir a 97 empleados y cerrar 6 centros si no recibe fondos antes del Año Nuevo.

El programa, financiado por el gobierno federal, proporciona comidas gratuitas, servicios de salud y educación a niños de bajos recursos. Cualquier solicitud de niños en proceso actualmente no está siendo tramitada.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.