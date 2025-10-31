Celebrando el Día de los Muertos con Pan de Muerto en Goleta

GOLETA, Calif. -

El 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos, pero las festividades se llevan a cabo durante toda la semana para honrar el Día de los Muertos.

Esta época del año es una tradición muy querida en las comunidades latinas, que reúne a familias y amigos para celebrar los espíritus de quienes hemos perdido y recordar los momentos compartidos con ellos.

Los recuerdos de nuestros seres queridos se honran con altares, o ofrendas, tradicionalmente decorados con fotos, flores (cempasúchil), velas, juguetes y Pan de Muerto.

Pan de Muerto es un pan dulce mexicano que se disfruta en las semanas previas al Día de los Muertos. Los vivos, por supuesto, pueden disfrutarlo, pero también está destinado a los muertos. El pan se coloca en los altares para dar la bienvenida a los espíritus, atraídos por su dulce aroma cítrico.

La Panadería Cristino en Goleta ha ofrecido Pan de Muerto a la comunidad desde su apertura en 2017.

“El Pan de Muerto es el artículo más importante para la ofrenda. Es una forma de recordar a nuestros seres queridos que ya no están”, dijo Casas.

El pan tiene forma circular, representando el ciclo infinito de la vida, con tiras que simbolizan el cuerpo de nuestros seres queridos fallecidos. Su aroma a naranja es lo suficientemente fuerte como para guiar a los espíritus de regreso con sus familias, y se adorna con azúcar o semillas de sésamo para representar las lágrimas que derramamos por aquellos que extrañamos.

“Trae todos los recuerdos de mi mamá, de mi papá, de mi hermana. Es como recordar los días en que armábamos el altar juntos, y simplemente trae los recuerdos más hermosos, una forma de decir ‘todavía estás aquí’.”

La panadería vende el Pan de Muerto tradicional, así como diferentes formas, incluyendo los ‘Mueritos’, panes de muerto con forma de persona que pueden representar a seres queridos que han fallecido.

La Panadería Cristino venderá Pan de Muerto hasta el 2 de noviembre. Puedes hacer tu pedido llamando o visitando la panadería en 170 Aero Camino, Goleta.