Nuevo gobierno se acerca a UABC

Nassieli Pizano

El nuevo gobernador del estado Jaime Bonilla visitó escuelas y facultades, así como laboratorios y zonas de investigación del quehacer de la Universidad Autónoma de Baja California campus Mexicali.

Para las autoridades de la máxima casa de estudios, este primer acercamiento ha sido de gran relevancia ante las negociaciones por rescatar a la universidad pública de la crisis financiera que atraviesa y que dejó sin solucionar la pasada administración estatal panista.

El gobernador del estado tras su visita, se comprometió en garantizar el presupuesto del estado para la UABC y colocarla en los primeros lugares a nivel nacional a fin de que pueda captar mayores recursos ya que es la Universidad pública la que cuenta con el 60 por ciento de los estudiantes universitarios en Baja California y cuenta con un importante número de estudiantes del programa de intercambio.

A la universidad pública le adeuda el gobierno estatal poco más de mil millones de pesos equivalente a más de 50 millones de dólares.

Entre los compromisos prontos a solucionar ha sido los proyectos de construcción y mantenimientos de algunas escuelas que se encuentran en mal estado, por lo menos 3 edificios colapsados.

Se espera que el nuevo gobierno estatal responde al pago inmediato de las aportaciones de este mes ya que vienen próximamente los compromisos de pagos de aguinaldos, nómina y gasto corriente, ya que desde junio de este año la pasada administración estatal dejó de cumplir con esta obligación.