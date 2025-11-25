Skip to Content
Noticias Regionales

Hombre apuñalado cuatro veces en El Centro

By
Published 8:41 pm

Ericka Conant

Un hombre de 19 años fue apuñalado al menos cuatro veces durante la madrugada del domingo, cerca de Southwest High School en El Centro.

Según los registros del Departamento de Policía de El Centro (ECPD), el hombre fue apuñalado dos veces en el pecho y dos veces en la pierna derecha.

El hombre dijo a la policía que cinco personas estuvieron involucradas en el ataque. Los registros de ECPD muestran que los sospechosos huyeron de la escena.

La víctima fue transportada al Centro Médico Regional del Desierto.

Las investigaciones aún continúan.

Telemundo 3 Yuma-El Centro

