Altos niveles de cromo en agua potable del Valle de Coachella propicia un aumento en tarifas de cobro, CVWD

Juan Montesló

La Quinta Cove, Calif. (KUNA) – En días pasados residentes de La Quinta Cove fueran notificados por el Distrito de Agua de Coachella Valley sobre altos niveles de cromo encontrados en el agua potable de su región.

Debido ha dicha notificación decidimos contactar a las autoridades del distrito de agua, que también brindan servicio a otras ciudades como Rancho Mirage, Cathedral City, Palm Desert, Indian Wells, La Quinta, partes de Indio, y las zonas no incorporadas de Thousand Palms, Thermal y el área de El Salton City.

El cromo es un elemento natural que se encuentra en sedimentos, rocas, y por lo tanto en contacto con el agua subterránea, este es cromo III. Y con el tiempo la intemperie hace que se convierta en cromo VI.

Lorraine Garcia, portavoz del distrito de agua nos comentó que esta recientemente, bajaron el estándar específicamente para el cromo VI, situación que afecta a las más de 120 agencias de agua en toda California.

“Algo importante que también hay que tener en cuenta es que esta regulación particular que California ha adoptado duplicará las tarifas de los clientes. Va a costar cerca de 350 millones de dólares implementar estos planes”, declaró Lorraine García en exclusiva para Telemundo 15.

El estado está exigiendo que las agencias de agua presenten lo que se llama un plan de cumplimiento, lo que significa que tengan que construir una planta de tratamiento para reducir la cantidad de cromo en el agua, por lo que las tarifas de agua podrían estar subiendo considerablemente en la región.

Los residentes pueden encontrar más información en el sitio web de CVWD o comunicarse con la División de Calidad del Agua del distrito al 760-398-2651.

