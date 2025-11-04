Skip to Content
Elecciones sobre la Proposición 50 en marcha en California

IMPERIAL COUNTY, Calif. (KYMA) – Los residentes del condado de Imperial votaron el martes en la votación sobre la Proposición 50.

Esta medida busca rediseñar los distritos congresionales del estado, de forma similar a los recientes esfuerzos de redistribución en Texas.

Hasta el viernes, aproximadamente 15,000 residentes del condado de Imperial ya habían emitido su voto, de un total de cerca de 95,000 votantes registrados.

Unos 25 centros de votación en todo el Valle Imperial abrieron a las 7:00 a. m. (hora del Pacífico) y cerrarán a las 8:00 p. m. (hora del Pacífico).

