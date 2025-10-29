Funeraria de Cathedral City realizará un evento para celebrar El Día de Muertos

Lina Robles

Con la finalidad de honrar la memoria de los difuntos la funeraria Forest Lawn realizará una celebración en sus instalaciones de Cathedral City con música, arte y tradición.

En el evento se podrán apreciar los coloridos altares de muertos, habrá ballet folclórico, música de mariachi, venta de comida.

La celebración será el próximo domingo de 12 del mediodía a 3 de la tarde en Forest Lawn ubicada en el área de la Ramon Road y DaVall Road en Cathedral City.