Noticias Regionales

Funeraria de Cathedral City realizará un evento para celebrar El Día de Muertos

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Con la finalidad de honrar la memoria de los difuntos la funeraria Forest Lawn realizará una celebración en sus instalaciones de Cathedral City con música, arte y tradición.

En el evento se podrán apreciar los coloridos altares de muertos, habrá ballet folclórico, música de mariachi, venta de comida.

La celebración será el próximo domingo de 12 del mediodía a 3 de la tarde en Forest Lawn ubicada en el área de la Ramon Road y DaVall Road en Cathedral City.

Telemundo 15 Palm Springs

