Hombre será juzgado por presuntamente quemar mortalmente a una mujer de Coachella

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un juez dictaminó hoy que un hombre acusado de provocar intencionalmente un incendio que hirió mortalmente a una mujer de Coachella de 43 años deberá ser juzgado por asesinato en primer grado y otros cargos.

Richard Michael Carmona, de 41 años, fue arrestado en diciembre tras una extensa investigación sobre el presunto incendio provocado que causó la muerte de Arlene Danielle Avila.

Al término de una audiencia preliminar celebrada el martes en el Centro de Justicia Larson de Indio, el juez Randolph Rogers del Tribunal Superior del Condado de Riverside determinó que existían pruebas suficientes para vincular a Carmona a juicio por el cargo de asesinato y la acusación de circunstancia especial de causar la muerte por incendio provocado.

El juez programó una lectura de cargos posterior a la audiencia preliminar para el 8 de octubre. Carmona se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Smith de Banning.

Según los investigadores del sheriff, poco después de la medianoche del pasado 31 de octubre, el acusado supuestamente inició un incendio al aire libre en la cuadra 51000 de Cesar Chavez Street, cerca de la calle 51, al que Ávila estuvo expuesto directamente.

No se revelaron las circunstancias específicas, ni el posible motivo.

Carmona presuntamente huyó del lugar, mientras testigos llamaban al 911. Agentes de patrulla y bomberos llegaron al lugar en cuestión de minutos y encontraron a la víctima con quemaduras graves y el fuego aún activo entre la maleza circundante, informaron las autoridades.

El incendio fue extinguido rápidamente y Ávila fue trasladada en helicóptero a un centro regional de traumatología, donde permaneció en cuidados intensivos durante semanas antes de fallecer a causa de sus heridas, según documentos judiciales.

Los detectives de la Unidad Central de Homicidios reunieron pruebas suficientes para obtener una orden de arresto contra Carmona, quien fue detenido sin incidentes en Nochebuena.

No se disponía de información sobre los antecedentes del acusado.