Autoridades entregan costales de arena en Yuma, Somerton y San Luis ante posibles lluvias

Michelle Leal

YUMA, Ariz. (KYMA) – En el condado de Yuma, las autoridades se preparan ante la posibilidad de lluvias fuertes, y municipios como Yuma, Somerton y San Luis continúan entregando costales de arena para que los residentes protejan sus viviendas.

En la ciudad de Yuma, los costales se están repartiendo en el Yuma Civic Center, ubicado en el 1440 West Desert Hills Drive, y estarán disponibles hasta las 6 de la tarde de este jueves.

“Tenemos aquí todos estos costales y bastante arena que hemos transportado, simplemente para asegurarnos de que esté disponible. Así que si alguien necesita venir por algunos, que lo haga para estar preparado. Pase lo que pase, es mejor prevenir que lamentar,” comentó Brandyn Jackson, de la Ciudad de Yuma.

En Somerton, la entrega de sacos se lleva a cabo en City Hall Public Works, mientras que la arena se encuentra en el 501 S. Parkview.

“Debe mantener un kit de emergencia en su casa, que incluya linternas, artículos básicos de primeros auxilios y velas para tener luz. Revise su teléfono, porque todos los teléfonos tienen pronóstico del tiempo. Si se pronostican lluvias fuertes y el clima se ve muy mal, recomendamos no salir a las carreteras y mantenerse seguro… lo mejor es quedarse en casa,” señaló Ryan Walton, del Departamento de Bomberos de Somerton.

Por su parte, en San Luis, los costales están disponibles en el Departamento de Bomberos, entre las puertas del estacionamiento de camiones y el nuevo edificio de flotilla municipal.

Las autoridades recordaron que los costales son gratuitos y estarán disponibles mientras dure la alerta, además de hacer un llamado a los residentes a mantenerse alertas y tomar precauciones en caso de lluvias intensas.