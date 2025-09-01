Dos heridos tras vuelco de vehículo todoterreno en Coachella
Luis Medina
COACHELLA, Calif. (KUNA) – Dos personas fueron hospitalizadas tras un vuelco de un vehículo todoterreno la tarde del lunes en Coachella.
El accidente se reportó poco después de las 4:45 p. m. cerca de la Avenida 58 y la calle Tyler.
Según CAL FIRE, un paciente sufrió lesiones graves y fue trasladado en ambulancia aérea a un centro de traumatología.
Un segundo paciente sufrió lesiones leves y fue trasladado en ambulancia terrestre.
No se dispuso de detalles sobre la causa del accidente.
