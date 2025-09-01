Skip to Content
Bomberos controlan incendio en negocio de Indio el domingo por la tarde

Published 5:14 pm

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) — Los bomberos trabajaron para contener un incendio en la cuadra 43000 de la calle Jackson en Indio el domingo por la tarde.

Las autoridades informaron que el incendio se desató a las 2:36 p. m. en la parte trasera de un negocio. El incendio fue controlado poco después de las 3:00 p. m. sin heridos.

También se reportó un corte de energía imprevisto cerca de la zona del incendio alrededor de las 3:30 p. m. del domingo por la tarde, que afectó a más de 1,000 clientes.

