Estudio de UCLA proyecta caida de fuerza laboral en industría de construcción

“Cuando los mando a la HomeDepot, ellos tienen miedo, ‘y si me preparan’? nada más enseña tu documentación y sigue adelante”, dice Oscar Blancas, dueño de Blancas Construction Inc. “Si te preguntan por documentación, dáselas. No te pongas agresivo, no te pongas a discutir con ellos, simplemente se lo más cordial posible y este y haz lo que te dicen. Pero tú diles que tú estás legal aquí en este país”.

