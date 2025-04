Busca madre mexicalense visibilizar autismo

“Ya empecé a notar que pues ella no tenía lenguaje, no había juegos simbólicos, empezó a a no dormir en las madrugadas, nos llegaban las 6/8 de la mañana y nos nosotras despiertas y después de algunos días empezó ella a auto agredirse” Esas fueron señales claras que la hicieron buscar ayuda y obtener un tratamiento medico y psicológico para su hija, sin embargo en el camino, se ha encontrado con falta de sensibilidad por los mismos especialistas de salud y con la sociedad quienes hacen comentarios de rechazo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.