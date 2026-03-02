La policía arrestó a sospechoso de robar varios artículos en Rancho Mirage

Lina Robles

Después de una excelente investigación la policía arrestó a un sujeto de 38 años sospechoso de cometer un gran robo el pasado 13 de febrero en la calle Bob Hope cerca del Rancho Mirage Country Club de donde se llevó pertenencias de varias personas, además al momento del arresto el individuo conducía un carro robado donde también encontraron artículos que no le pertenecían, que posteriormente fueron devueltos a los dueños, mientras tanto sigue en la cárcel de Indio y esta semana se presentara frente al juez.