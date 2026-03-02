Skip to Content
Continúan los trabajos de mejoras en la calle Palm Canyon en Palm Springs

Published 11:14 am

Lina Robles

Hoy inició la segunda fase del proyecto del puente de la calle Palm Canyon en Palm Springs por lo que los automovilistas y peatones podrán circular por el lado oeste del puente porque el lado este ya esta cerrado por la reconstrucción, mientras que los conductores que transiten con rumbo al norte o sur lo harán por un solo carril en cada dirección.

Por eso las autoridades sugieren que los conductores tomen tiempo extra ya que abra retrasos y como ruta alterna sugieren Belardo Road.

