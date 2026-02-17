Reportan dos casos más de sarampión en el oeste del Condado de Riverside ya suman tres en este 2026

Lina Robles

El Departamento de Salud reportó otros dos casos de sarampión en el oeste del Condado de Riverside, sumando tres en lo que va del año, dos niños y un adulto, de los cuales solo el adulto está vacunado.

Oficiales de salud comentaron que posiblemente los tres casos están relacionados, pero no dieron detalles y recuerdan a la comunidad que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa.