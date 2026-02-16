Skip to Content
Aparatoso accidente en Desert Hot Springs provoca la muerte de un bebe que estaba por nacer

Lina Robles

Un accidente automovilístico que ocurrió ayer a las 5 de la tarde acabó con la vida de un bebe que estaba por nacer, el choque fue en el área de la calle Indian Canyon y Pierson Boulevard en Desert Hot Springs, donde dos personas resultaron gravemente heridas incluyendo a la mujer embarazada quienes fueron transportadas al hospital.

El área fue cerrada por poco más de una hora mientras las ambulancias y las grúas hacían su trabajo.

La tragedia ocurrió debido a que el conductor de uno de los vehículos rebasó y chocó con el carro de la mujer.

