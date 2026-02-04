Indio se prepara para convertirse en una ciudad con murales emblemáticos

Juan Montesló

INDIO, California (KUNA) – Un nuevo mural público que celebra la historia, la cultura y el legado de los festivales de Indio ya está terminado en la esquina de la Avenida 45 y la calle Jackson, lo que representa un hito para el artista local Adam Enrique Rodríguez.

La ceremonia de inauguración del mural está programada para este miércoles 4 de febrero en punto de a las 3:30 p.m. en el lugar.

“Este es mi primer mural público de gran escala en la ciudad de Indio”, dijo Rodríguez. “Quería contar la historia de mis orígenes. Aquí nací y crecí, y siento mucho orgullo de mi ciudad”.Explicó que el mural representa el paso del día a la noche a lo largo de la pared, entrelazando la historia de Indio.

Rodríguez comentó que incorporó imágenes reconocibles, desde el Festival de la Dátil hasta el Festival de Música y Artes de Coachella.

Rodríguez mencionó que fue seleccionado entre unos 30 artistas que se postularon de todo el mundo y comentó que el mural tardó aproximadamente 3 meses en completarse, comenzando a principios de noviembre.

Así mismo, la Comisión de Artes Públicas de la Ciudad de Indio, a través de su Programa de Artes en Lugares Públicos, invita a artistas individuales y/o grupos de artistas a presentar conceptos de diseño y propuestas para la creación e instalación de murales específicos del sitio en los edificios de baños ubicados dentro de tres de los parques públicos de la ciudad, quien a su vez tiene la intención de entrar en una comisión directa con los artistas para este proyecto.

