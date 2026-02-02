Skip to Content
News

En Thermal la volcadura de un auto dejó a dos personas heridas de gravedad

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Dos personas resultaron gravemente heridas ayer a las 12:35 de la madrugada cuando el vehículo en el que se transportaban se volcó en el área de la Airport Boulevard y el Hwy 111 en Thermal.

Ambas victimas quedaron atrapadas y al ser rescatadas por los bomberos una fue llevada al hospital en helicóptero y la otra en ambulancia.

El área estuvo cerrada mientras la policía, paramédicos y la grúa hacían su trabajo.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.