Video capta robo en Palm Springs Motors en Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – La policía investiga un robo en el Quick Lane Tire & Auto Center de Palm Springs Motors.

Las cámaras de seguridad captaron a los ladrones durante el robo en Quick Lane, ubicado en la Carretera 111 n.° 200.

La policía indicó que los detalles son limitados y que el caso continúa bajo investigación.

Si alguien del público tiene información sobre el robo, puede reportarla anónimamente al Comandante de Vigilancia del Departamento de Policía de Cathedral City al (760)770-0313.