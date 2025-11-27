La primera perra canina de los juzgados del condado de Riverside se jubila tras cinco años de servicio

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – La Fiscalía del Condado de Riverside anunció la jubilación de Rachel, la perra canina de los juzgados, tras cinco años de dedicación en apoyo a víctimas y testigos de delitos.

Fue la primera perra canina de los juzgados del condado de Riverside en prestar estos servicios esenciales.

Según la Fiscalía, Rachel se incorporó a la Fiscalía el 12 de noviembre de 2020 y rápidamente se convirtió en un miembro esencial de la División de Servicios para Víctimas. A lo largo de su carrera, apoyó a más de 500 niños y víctimas directas de delitos.

Su constante compañía en el estrado, durante las reuniones con los fiscales y durante las actividades de extensión comunitaria y apoyo entre pares contribuyó a brindar consuelo, estabilidad y una presencia adaptada al trauma en el proceso judicial.

“La perra Rachel ha sido excepcional al ayudar a los niños a compartir y revivir eventos traumáticos cuando se presentan para que sus voces sean escuchadas”, declaró Melissa Donaldson, directora de la División de Servicios a las Víctimas.

En reconocimiento a su excepcional servicio profesional, el fiscal de distrito Hestrin felicitó formalmente a la perra Rachel por sus años de dedicación a favor de las víctimas y la comunidad, y le expresó su más sincero agradecimiento y sus mejores deseos en su transición hacia la jubilación.