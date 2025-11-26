Nueva aplicación móvil emite alertas a familiares por detenciones migrantes

Juan Montesló

Coachella Valley, Calif. (KUNA) – El lanzamiento de una nueva aplicación móvil se encuentra lista para apoyar a la comunidad migrante, su nombre es ALMA, cuyas siglas significan Apoyo, Legal, Migrante y Alerta, se encuentra disponible para los sistemas operativos IOS y Android, su propósito es evitar la deportación de una persona y/o alertar a familiares en caso de emergencias por una detención.

Esta aplicación fue pensada originalmente por la organización SALEF ( Salvadoran American Leadership and Education Fund) para ofrecer servicio de consultoría legal en tramites migratorios, pero su propósito cambió.

Jocelyn Duarte, directora ejecutiva de SALEF nos comentó en exclusiva cual es el origen de esta aplicación,

“Fue basado en la necesidad de lo que nuestra comunidad está pasando en estos momentos, tuvimos que hacer un giro y se convierte en una aplicación móvil para poder brindar una herramienta más a la comunidad”.

Esto permitirá a los usuarios conocer sus derechos, y les enseñara cómo crear un plan familiar, en caso de enfrentar una deportación, basado en la ley AB-495, que expande a qué personas pueden cuidar a los hijos, los menores de edad.

“Si surge una separación de familia por una detención o por una deportación, también hay acceso a otros recursos como abogados, a organizaciones que proveen servicios legales, también salud mental, y adicionalmente, la información de algunas clínicas que proveen servicios a la comunidad inmigrante”, señaló Duarte.

Esta aplicación fue diseñada por la empresa Code Rebels, la cual fue elegida por una importante razón

“Una de las cosas por la cual nosotros quisimos trabajar con Cold Rubbers fue porque ellos están localizados en México, y sabemos que los datos están seguros porque están guardados en Alemania”, expuso Jocelyn, dir. ejecutiva de SALEF.

