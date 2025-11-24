Mujer que abusó sexualmente de un menor de Banning es sentenciada

Luis Medina

BANNING, Calif. (KUNA) – Una mujer de 32 años de Banning, quien mantuvo relaciones sexuales con un menor durante meses, fue sentenciada hoy a tres años de libertad condicional por un delito grave y seis meses en un programa de trabajo.

Reyna Virginia Rincon se declaró culpable en abril de actos lascivos contra un menor de 14 años, en virtud de un acuerdo previo al juicio con la Fiscalía del Condado de Riverside. A cambio de su admisión, la fiscalía retiró los cargos de relaciones sexuales ilícitas con un menor, cópula oral con un menor y perpetración de tres o más actos lascivos contra una persona menor de edad.

Durante una audiencia celebrada el lunes en el Centro de Justicia de Banning, el juez del Tribunal Superior Jay Kiel certificó los términos del acuerdo de culpabilidad e impuso la sentencia estipulada por la fiscalía y la defensa. Además de la libertad condicional y la libertad para trabajar en lugar de prisión, el juez ordenó a Rincon registrarse como delincuente sexual según el artículo 290 del Código Penal, que prohíbe a quienes se registran trabajar con menores o tener contacto con ellos fuera de sus familiares.

Kiel firmó además una orden de protección penal que le prohíbe al acusado comunicarse con la víctima durante una década.

Según el Departamento de Policía de Banning, los investigadores recibieron información el 28 de junio de 2023 de que un joven estaba siendo abusado sexualmente por el acusado.​​​​​​​

La portavoz de la agencia, Sol Ávila, declaró que los detectives descubrieron que Rincón era un “amigo de la familia que frecuentaba” la casa de la víctima.

“Los investigadores también descubrieron que el abuso venía ocurriendo desde septiembre de 2022”, declaró Ávila.

La denuncia penal indicaba que la acusada había estado viendo al menor sin el conocimiento de su familia, a veces entrando a puerta cerrada en su dormitorio, “satisfaciendo su lujuria, pasiones y deseos sexuales”.

Los detectives obtuvieron pruebas suficientes para obtener una orden de arresto, la cual se notificó a Rincón sin incidentes en su apartamento de la avenida Westward a principios de julio de 2023.

No tenía antecedentes penales documentados.

El programa de libertad condicional laboral exige que esté empleada, realice servicio comunitario, asista a la escuela o reciba algún tipo de formación profesional durante 180 días.