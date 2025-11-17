Trump insta a los republicanos a votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, lo que supone un giro radical

Por Piper HudspethBlackburn, Aileen Graef y Kit Maher

El presidente Donald Trump alentó el domingo por la noche a los republicanos de la Cámara de Representantes a votar a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein y a dejar atrás lo que él llama un “engaño demócrata”, lo que supone un giro radical respecto a sus esfuerzos por desacreditar la iniciativa.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar para publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el ‘cierre’ demócrata”, publicó Trump en Truth Social.

Las declaraciones de Trump llegan en momentos en que se espera un cambio masivo de postura entre congresistas del Partido Republicano de cara a la votación de esta semana en la Cámara de Representantes sobre un intento de obligar al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos del caso Epstein.

La semana pasada, el representante republicano Thomas Massie de Kentucky y el representante demócrata Ro Khanna de California reunieron suficientes firmas en una petición para forzar dicha votación.

Massie y Khanna se mostraron optimistas el domingo por la mañana sobre las posibilidades de aprobación de su proyecto de ley, insistiendo en que había un apoyo creciente entre los republicanos en la Cámara de Representantes.

Massie dijo que creía que 100 o más republicanos en la Cámara podrían romper con Trump, quien la semana pasada apeló a un puñado de republicanos que se sumaron a la petición de destitución del legislador de Kentucky.

“Creo que podríamos tener una avalancha de republicanos. Podría haber 100 o más. Espero conseguir una mayoría suficiente para anular un veto en esta legislación cuando se someta a votación”, dijo Massie en el programa “This Week” de ABC.

CNN informó la semana pasada que los líderes republicanos se estaban preparando para que un número significativo de republicanos rompieran con Trump y apoyaran el proyecto de ley.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya había calificado la iniciativa de “inútil” dada la investigación en curso de la Comisión de Supervisión de la Cámara, que ha publicado miles de documentos, incluidos los del patrimonio de Epstein. El domingo, Johnson pareció adelantar el mensaje de Trump a los republicanos de la Cámara, declarando en “Fox News Sunday”: “Simplemente lo resolveremos y seguiremos adelante. No hay nada que ocultar”.

La decisión de proceder rápidamente con la votación en el pleno, prevista para el martes, se produjo poco después de que la Comisión de Supervisión publicara la semana pasada miles de nuevos correos electrónicos de Epstein.

Trump declaró a finales de la semana pasada que solicitaría al Departamento de Justicia que investigara los vínculos de Epstein con numerosas figuras prominentes relacionadas con el Partido Demócrata, lo que representa el esfuerzo más significativo del presidente por desacreditar el impulso para que se publiquen todos los archivos. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció el viernes que iniciaría la investigación y que designaría al fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York para dirigirla. Esta medida generó temor entre los críticos, quienes temen que el presidente pretenda utilizar el Departamento de Justicia para politizar la investigación.

Massie dijo el domingo que creía que Trump estaba “tratando de proteger a un grupo de amigos ricos y poderosos, multimillonarios, donantes de su campaña, amigos de sus círculos sociales” y les dijo a sus compañeros legisladores republicanos que “el registro de esta votación durará más” que la presidencia de Trump.

Khanna, quien dijo que espera que alrededor de 40 legisladores republicanos voten esta semana a favor de publicar todos los archivos de Epstein, insistió el domingo en que Trump había estado “sembrando las semillas para su presidencia” al atacar a los republicanos que apoyan la publicación de los archivos, como la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene.

“Está desconectado de su propia base”, dijo Khanna en el programa “Meet the Press” de la NBC, antes de que Trump instara a los republicanos a votar a favor del proyecto de ley.

Greene, otrora una firme aliada de Trump, ha perdido el favor del presidente por su apoyo a la publicación de los archivos. Trump declaró el viernes que ya no apoyaría ni respaldaría a Greene, quien se presenta a la reelección en 2026.

Greene, por su parte, lamentó la fractura, insistiendo el domingo en que la ruptura “se debe por completo a los archivos de Epstein”. Le dijo a Dana Bash de CNN en “State of the Union” que no entendía por qué el presidente se oponía a la publicación de los archivos, ya que no cree que haya estado implicado en nada ilegal.

“Esa es la pregunta que todos se hacen: ‘¿Por qué luchar contra esto con tanta fuerza?’”, dijo Greene.

Si bien se espera que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes para divulgar los archivos sea aprobado, su destino en el Senado es incierto. El líder de la mayoría, John Thune, declaró previamente a CNN que no creía necesario que la cámara aprobara la legislación, citando la publicación por parte del Departamento de Justicia de miles de páginas relacionadas con el caso.

Cuando se le preguntó el domingo si creía que el Senado retomaría la iniciativa, Massie dijo que esperaba que Thune “hiciera lo correcto”, insistiendo en que “habrá presión si conseguimos una votación importante en la Cámara”.

Annie Grayer y Manu Raju, de CNN, contribuyeron a este informe.

