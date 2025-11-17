Las 5 cosas que debes saber este 17 de noviembre: elecciones en Chile, referéndum en Ecuador, Cartel de los Soles

Por CNN en Español

Los ecuatorianos rechazan las propuestas de Noboa en referéndum. EE.UU. designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Trump insta a los republicanos a votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La candidata oficialista Jeannette Jara y el opositor José Antonio Kast avanzarán a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, que se realizará el 14 de diciembre, según los resultados preliminares de la autoridad electoral. De cara al próximo balotaje, las encuestas perfilan una contienda muy cerrada. Esto es lo que debes saber.

Millones de ecuatorianos rechazaron el domingo el permiso a la instalación de bases militares extranjeras en el país y la elaboración de una nueva Constitución nacional, en un referéndum impulsado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La consulta popular también incluyó preguntas sobre una reducción del número de congresistas en la Asamblea Nacional y la eliminación de financiamiento público a los partidos políticos, iniciativas que también fueron rechazadas en la votación.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció el domingo que Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, medida que entrará en vigor a partir del 24 de noviembre. Estados Unidos alega que el cartel venezolano está dirigido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios del Gobierno, algo que el mandatario venezolano ha rechazado rotundamente.

El presidente Donald Trump alentó el domingo por la noche a los republicanos de la Cámara de Representantes a votar a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein y a dejar atrás lo que él llama un “engaño demócrata”, lo que supone un giro radical respecto a sus esfuerzos por desacreditar la iniciativa.

Un breve video, que fue publicado en redes sociales y geolocalizado por CNN a solo unos kilómetros de Pokrovsk, ofrece un vistazo a las formas cambiantes con que Rusia está librando su guerra en Ucrania. Si Pokrovsk cae en manos de las fuerzas rusas, como parece cada vez más probable, será la ciudad más grande tomada por Moscú desde la captura de Bakhmut en mayo de 2023.

¿Quién se convirtió en el nuevo campeón de peso wélter en la UFC 322?

A. Dillon Danis.

B. Islam Makhachev.

C. Jack Della Maddalena.

D. Conor McGregor.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Imágenes espontáneas captadas por la hermana de Selena son el corazón de un nuevo documental

El documental “Selena y Los Dinos” se estrena este lunes en Netflix. Se trata de la historia de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla Pérez, contada directamente por su familia y compañeros de banda.

Portugal y Noruega golean y consiguen su boleto al Mundial 2026

El Mundial de 48 selecciones sumó el domingo dos nuevos participantes. Portugal y Noruega sacaron boleto directo para el torneo, y se sumaron a las otras selecciones de la UEFA con participación asegurada: Inglaterra, Francia y Croacia.

La explosión de esta estrella podría destruir la atmósfera de un planeta

Por primera vez, astrónomos afirman haber detectado una enorme explosión liberada por una estrella fuera de nuestro sistema solar. La erupción fue similar en algunos aspectos a las de nuestro Sol, pero a una escala mucho mayor y preocupante.

21

El Pentágono ejecutó este fin de semana el ataque número 21 contra una presunta embarcación de narcotráfico, matando a tres personas que iban a bordo, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

“Me gustaría decir, humildemente, lo siento por participar en la política tóxica; es muy malo para nuestro país”

— Lo dijo Marjorie Taylor Greene, representante republicana de Georgia que hizo un cambio drástico a sus característicos comentarios despectivos tras tener una ruptura pública con el presidente Donald Trump.

El mexicano que cuida la vida de los acróbatas en Cirque du Soleil OVO

Detrás de las luces y la acrobacia de OVO, un mexicano se encarga de que los artistas vuelen con total seguridad. Él es Esteban Martínez, jefe de automatización del Cirque du Soleil, un técnico que ha recorrido 26 países y tiene la tarea nada fácil de cuidar la vida de los artistas.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. El peleador ruso Islam Makhachev arrebató el cetro del peso wélter al australiano Jack Della Maddalena tras una brillante actuación en la pelea estelar de la UFC 322.

