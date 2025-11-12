El CV Link finalmente abre, pero los residentes dicen que muchos no lo usan

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Tras años de construcción y millones de dólares invertidos, el tan esperado CV Link abrió oficialmente sus puertas: un sendero de 40-mile que se extiende desde Palm Springs hasta Coachella, conectando barrios, parques y ciudades a lo largo de su recorrido.

Pero a pesar de la gran inauguración, algunos residentes afirman que el sendero no está recibiendo la afluencia de usuarios que esperaban.

La subdirectora ejecutiva de CVAG, Erica Felci, indicó que la organización aún no puede contabilizar cuántas personas utilizan el sendero. Sin embargo, señaló que se espera que el CV Link brinde a los residentes más opciones de transporte y fomente formas alternativas de viajar.

Si bien los residentes no están seguros de si el paso del tiempo atraerá a más visitantes al sendero, muchos dijeron estar contentos de que finalmente esté abierto.

