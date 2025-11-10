Alerta de Tráfico: Comienzan las obras de pavimentación en varias calles principales de Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) – El lunes comenzaron las mejoras viales en varias calles principales de Cathedral City. Las autoridades informaron que los equipos de construcción se esforzarán por mantener el acceso a todas las residencias y negocios durante la duración del proyecto.

El proyecto se extenderá hasta diciembre.

Vance Corporation llevará a cabo proyectos de rehabilitación de pavimento en varias calles principales de la zona:

Panorama Road, desde Vista Chino hasta Avenida Diosa

Los Gatos Road, desde Val Yermo Trail hasta Fortuna Road

Durango Road, desde Avenida La Paz hasta Avenida La Vista

Corta Road, desde Pauline Avenue hasta aproximadamente 625 pies al este de Landau Boulevard

Alcita Road, desde Avenida Maravilla hasta el extremo oeste

Las autoridades municipales indicaron que las obras se realizarán de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., excepto días festivos.

Si bien los accesos vehiculares permanecerán accesibles en la mayoría de los casos, podrían presentarse breves períodos con restricciones de acceso temporales. Los vehículos de emergencia y los servicios esenciales mantendrán pleno acceso en todo momento durante la construcción.

Los residentes que tengan preguntas o inquietudes pueden comunicarse con el gerente del proyecto, Jesús Gutiérrez, al (760) 202-2402 o por correo electrónico a jgutierrez@cathedralcity.gov.