Las fuerzas rusas están a punto de capturar finalmente Pokrovsk, una victoria de gran importancia simbólica con un alto coste

Por Ivana Kottasova y Kostya Gak, CNN

Las fuerzas rusas parecen estar a punto de tomar finalmente la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk, una victoria simbólica que el presidente Vladimir Putin ha estado persiguiendo durante 21 meses a un costo cada vez mayor.

Los combates dentro de la ciudad se han intensificado en los últimos días, tras la exitosa infiltración de tropas rusas.

La caída de Pokrovsk —cuyo valor estratégico ya se ha visto considerablemente mermado, pero que, sin embargo, representaría la mayor victoria para Moscú desde 2023— parece ahora casi inevitable, según fuentes sobre el terreno.

Si bien Kyiv negó las afirmaciones rusas de que las fuerzas ucranianas en Pokrovsk ya estaban rodeadas, declarando el miércoles que las operaciones activas para detener el avance ruso seguían en curso, los soldados ucranianos sobre el terreno describieron una realidad cada vez más sombría.

“La situación es difícil, con todo tipo de combates en marcha, tiroteos en zonas urbanas y bombardeos con todo tipo de armas”, dijo a CNN un comandante de batallón, hablando bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

“Estamos prácticamente rodeados, pero ya estamos acostumbrados”, informó.

Otro soldado, que también pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, declaró a CNN que el ejército ruso continúa avanzando con un gran número de hombres.

“La intensidad de sus movimientos es tan grande que los operadores de drones (ucranianos) simplemente no pueden seguirles el ritmo. Los rusos suelen moverse en grupos de tres, contando con que dos serán destruidos, pero uno logrará llegar a la ciudad y establecer una cabeza de puente. Unos cien grupos de este tipo pueden pasar al día”, declaró a CNN un soldado de la unidad de drones Peaky Blinders de Ucrania.

La afirmación de que Rusia está dispuesta a sacrificar a dos soldados para lograr que uno pase puede parecer desconcertante, pero coincide con las observaciones realizadas por investigadores internacionales que han notado un número muy elevado de bajas rusas en los alrededores de Pokrovsk, a pesar de que la toma de la ciudad no supondrá una gran diferencia sobre el terreno.

Eso se debe a que la batalla por Pokrovsk ya no es una lucha por un centro logístico de importancia estratégica. En cambio, se ha transformado en una batalla simbólica.

“Desde la perspectiva del campo de batalla, no tiene sentido”, dijo George Barros, quien dirige los equipos de Rusia e Inteligencia Geoespacial del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de estudios con sede en Washington.

Pokrovsk fue considerada durante mucho tiempo una ciudad clave para los ucranianos debido a sus conexiones por carretera y ferrocarril. Se encuentra en la confluencia de varias carreteras principales que conducen a Donetsk y Kostyantynivka al este, y a Dnipro y Zaporiyia al oeste.

“Tenía una importancia operativa porque era una línea de suministro que apoyaba la logística ucraniana, que luego se extendía y apoyaba las demás posiciones tácticas ucranianas en aldeas más pequeñas y en el campo alrededor de Pokrovsk”, comentó.

Sin embargo, eso cambió una vez que Rusia comenzó a cercar Pokrovsk durante el verano.

Los frecuentes ataques con drones y artillería contra la principal autopista y línea férrea han obligado a Kyiv a buscar rutas de suministro alternativas, desplazando así el centro logístico de Pokrovsk, lo que ha supuesto un importante éxito para los rusos.

La ciudad también albergaba la última mina de carbón coquizable en funcionamiento de Ucrania, pero se vio obligada a cerrarla a principios de este año.

“A partir de este punto, en realidad no supone nada operativo para los rusos, porque ya consiguieron el efecto principal que necesitaban hace tiempo”, dijo Barros a CNN.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó a principios de esta semana que Rusia había concentrado unos 170.000 soldados en la región para reforzar la ofensiva de Pokrovsk.

Es evidente que, si bien Pokrovsk ha quedado prácticamente destruida y su valor estratégico casi ha desaparecido, se ha convertido en un símbolo. Y en una guerra que se encuentra en gran medida estancada, símbolos como este son importantes.

Pokrovsk sería la ciudad más grande que Rusia ha tomado desde Bakhmut en mayo de 2023.

Si bien unas 60.000 personas vivían en Pokrovsk antes de la guerra, la mayoría la abandonó desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Según las autoridades ucranianas, quedan unos 1.200 civiles en la ciudad.

Algunos de los que se quedaron no pudieron huir a tiempo —las autoridades ucranianas han declarado que las evacuaciones son imposibles por el momento—, pero otros podrían estar esperando la llegada de las tropas rusas.

El Ministerio de Defensa ruso ya ha difundido un video que, según afirma, muestra la evacuación de residentes de Pokrovsk hacia territorio ruso.

“Desde un punto de vista estratégico, político e informativo, Pokrovsk es muy importante, porque Vladimir Putin se ha esforzado en numerosas ocasiones por hacer declaraciones públicas a nivel nacional e internacional sobre la incautación”, apunta Barros.

“Está llevando a cabo una campaña de información estratégica que busca presentar la victoria militar de Rusia en el campo de batalla como inevitable”, añadió.

Putin ha dejado claro que su objetivo es apoderarse de la totalidad de las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania, así como de Jersón y Zaporiyia, en el sur.

La toma de Pokrovsk permitiría a Rusia centrar su atención en otros lugares, concretamente en la cadena de ciudades industriales situadas al noreste que constituyen la columna vertebral de las defensas ucranianas en la región.

Un soldado de la 129.ª Brigada de Ucrania, actualmente desplegado cerca de Kostyantynivka, declaró a CNN que la expectativa sobre el terreno es que “tan pronto como los rusos se encarguen de Pokrovsk y (la ciudad vecina de) Myrnohrad, la presión sobre Kostyantynivka aumentará y avanzarán hacia Druzhkivka”.

Indicó que su batallón no cuenta con el número de soldados que debería tener y que está escaseando de vehículos blindados.

El soldado afirmó que la principal preocupación de las tropas en la zona es que el liderazgo ucraniano intentará aferrarse a lo que queda de Pokrovsk el mayor tiempo posible, ya que abandonar la ciudad sería considerado un gran fracaso.

“No se ha dado la orden de retirada, aunque todos entienden que la caída de Pokrovsk es inevitable. Pokrovsk se mantuvo durante muchísimo tiempo. Pero las fuerzas estaban agotadas y los refuerzos no llegaron a tiempo”, sostuvo.

Afirmó que la retirada se volverá mucho más peligrosa cuanto más tarden los ucranianos, repitiendo las dolorosas experiencias sufridas por las fuerzas de Kyiv.

Las batallas de Bakhmut en 2023 y Avdiivka en 2024 se caracterizaron por retiradas tardías, lo que provocó un elevado número de bajas entre el personal ucraniano.

“Tendremos que sortear el cuello de botella, y seguramente usted comprende el alto nivel de pérdidas que conllevará tal salida del cerco”, apuntó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.