Padres se manifiestan tras la burla de un estudiante con necesidades especiales en un video de TikTok de un conductor de autobús del CVUSD. 

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Un conductor de autobús del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella (CVUSD) enfrenta fuertes críticas tras publicar un video en redes sociales en el que se burla de un estudiante con necesidades especiales.

Los espectadores enviaron el video de TikTok, ahora eliminado, a Telemundo 15.

En él, el conductor comenta sobre un estudiante que tuvo un accidente en el baño mientras estaba en el autobús: “¿Cómo te atreves a subirte a mi autobús con un pañal sucio?” y “Hazlo mejor la próxima vez, niño”.

Los padres afirmaron que el estudiante forma parte del programa de educación especial del distrito y que la publicación violaba su privacidad y dignidad.

“Ningún conductor de autobús debería tratar ni hacer videos de TikTok sobre niños con necesidades especiales que tienen accidentes. Tienen necesidades especiales por una razón y nos necesitan”, dijo un espectador preocupado.

El CVUSD compartió esta declaración:

