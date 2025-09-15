¿Por qué las acciones están batiendo récords si la economía parece estar por los suelos?

Por David Goldman, CNN

La contratación está estancada. La inflación está al alza de nuevo. La confianza del consumidor se acerca a mínimos históricos. Los estadounidenses están cada vez más hartos de la economía.

Mientras tanto, el S&P 500 ha alcanzado cuatro máximos históricos este mes. El Dow Jones cerró por encima de los 46.000 puntos por primera vez en la historia el jueves. Entonces, si la economía está en crisis, ¿por qué está tan contenta la bolsa?

En cierto modo, las acciones cotizan a máximos históricos debido a la mala racha de la economía estadounidense, no a pesar de ella.

Un mercado laboral sorprendentemente débil ha aumentado significativamente las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal se vea obligada a recortar los tipos de interés varias veces este año, según CME FedWatch, una herramienta que asigna las probabilidades de las decisiones de la Fed sobre los tipos a las maquinaciones del mercado. El mercado estima un 80 % de probabilidad de un recorte de tasas en diciembre, un 86 % de probabilidad de un recorte en octubre y un 100 % de probabilidad de que la Fed reduzca las tasas al concluir su reunión de dos días el miércoles.

El mercado ha estado ansioso por menores costos de endeudamiento: la Fed no ha recortado las tasas en absoluto en 2025 después de hacerlo drásticamente en un punto porcentual en tres reuniones a finales del año pasado. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha declarado que la incertidumbre en torno a la política arancelaria del presidente Donald Trump ha dado que pensar al comité de votación. La inflación ha aumentado gradualmente en los últimos meses, en parte porque los aranceles están, lentamente, comenzando a impulsar los precios. Los recortes de tasas podrían exacerbar la inflación.

A Wall Street le encantan los recortes de tasas, porque pueden ayudar a impulsar las ganancias de las empresas al reducir los costos de los préstamos. Esto otorga un mayor valor subyacente percibido a las acciones de las empresas y puede brindar a los empleadores fondos adicionales para contratar. Es por eso que los recortes de tasas tienden a impulsar la economía con el tiempo.

Los inversores bursátiles también han celebrado la esperada fortaleza del mercado de bonos, que ha cobrado impulso repentinamente debido al creciente temor a una desaceleración del crecimiento del empleo. El mercado de bonos del Tesoro estadounidense, considerado refugio seguro, ha estado en auge en los últimos días mientras los operadores descuentan recortes de tasas, lo que suele hacer bajar los rendimientos y subir los precios (los precios y los rendimientos se mueven en direcciones opuestas). El rendimiento del bono a 2 años cotiza cerca de su nivel más bajo desde la crisis inflacionaria de 2022, y el bono a 10 años coquetea con el 4 % por primera vez desde el desplome de abril provocado por los aranceles.

La reducción de los rendimientos de los bonos también ayuda a las empresas a reducir el gasto en deuda, lo que añade valor potencial a sus acciones.

El S&P 500, el índice de referencia del mercado bursátil, ha subido un 6 % desde que el impactante informe de empleo del 1 de agosto mostró que la contratación se desaceleró significativamente y que la economía estadounidense había creado un cuarto de millón de empleos menos en los dos meses anteriores de lo que se creía anteriormente. El mercado ha estado particularmente en racha en septiembre, previo a la reunión de la Fed, a medida que se publicaban más datos de empleo de baja rentabilidad: el S&P 500 ha registrado ganancias en seis de las nueve sesiones de este mes.

Así que las malas noticias sobre la economía han sido, sin duda, buenas noticias para las acciones en los últimos meses.

Pero esa no es la historia completa.

Aunque la Fed sin duda ha impulsado el optimismo de que el mercado bursátil, ya históricamente caro, aún tiene margen de crecimiento, la solidez de los beneficios empresariales también ha contribuido a la confianza de los operadores: las expectativas de crecimiento de beneficios y ventas de Wall Street se mantienen sólidas.

Y, después de todo, el mercado bursátil es en realidad un conjunto de empresas individuales cuyos precios suben o bajan en función de su valor percibido. Si los inversores no tuvieran fe en que las empresas con las que operan les generarán beneficios, probablemente no valorarían tanto las acciones.

El vertiginoso crecimiento de la industria de la inteligencia artificial también ha impulsado el alza del mercado. Nueve de las 10 acciones más valiosas del mercado están profundamente involucradas en la IA y, en conjunto, representan alrededor del 40 % del valor total del mercado bursátil.

Para dar una idea del entusiasmo del mercado por la IA, las acciones de Oracle se dispararon un 36 % en un solo día la semana pasada, tras un pronóstico estelar sobre la demanda de centros de datos impulsados ​​por la IA. Esto convirtió brevemente al cofundador Larry Ellison en la persona más rica del mundo (aunque terminó el miércoles con US$ 1.000 millones menos que Elon Musk), e impulsó a Oracle (ORCL) a la lista de las 10 empresas más valiosas del mercado.

Y las acciones han ganado terreno tras la entrada en vigor de los aranceles de Trump a principios de agosto, lo que ha dado a las empresas cierta certidumbre tras meses de amenazas comerciales intermitentes que les impidieron tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Los beneficios fiscales otorgados por la emblemática ley “One Big Beautiful Bill Act” de Trump también ayudaron a dar a las empresas un respaldo adicional a sus resultados finales, y les da confianza a los inversores de que las enormes fluctuaciones en las maniobras políticas de la Casa Blanca se han calmado y, por lo tanto, pueden asumir más riesgo en sus carteras.

Mientras tanto, los consumidores han seguido gastando, a pesar de los aranceles y la creciente preocupación por la economía. El gasto aumentó un 0,5 % en julio, según informó US$el Departamento de Comercio hace dos semanas. Esto es crucial: el gasto del consumidor representa más de dos tercios del producto interior bruto (PIB) de EE.UU., el indicador más amplio de la economía estadounidense.

“No se trata solo de la Reserva Federal”, declaró el analista de Citi Research, Scott Chronert, en una nota a los inversores el viernes. “Las expectativas de beneficios siguen siendo sólidas, mientras que la volatilidad y los niveles de las tasas de interés disminuyen. En conjunto, esta es una narrativa poderosa para los activos de riesgo”.

Pero aún hay motivos de preocupación.

Las acciones están históricamente caras: el S&P 500 cotiza a 3,3 veces el valor de las expectativas de ventas de sus accionistas, el más alto registrado. También se encuentra en una relación precio-beneficio históricamente alta de 25 a 1; esto significa que para que una empresa obtenga US$ 1 en beneficios futuros, los inversores están dispuestos a pagar US$ 25 por el precio de las acciones. Eso significa que los inversores podrían estar adelantándose.

El aumento de precios podría empezar a afectar el gasto de los consumidores, socavando la posibilidad de un crecimiento de las ventas de las empresas. La inflación de este año ha añadido US$ 195 al mes en costes para un hogar estadounidense típico, según Mark Zandi, economista jefe de Moody’s.

A medida que los costes empiezan a subir, los consumidores han ido incrementando su ya enorme carga de deuda, lo que podría convertirse en un problema. La morosidad va en aumento, acelerándose debido a la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles en octubre de 2024, según Dana Telsey, directora ejecutiva y directora de investigación de Telsey Advisory Group. Los pagos de préstamos estudiantiles absorberán US$ 80.000 millones de la economía este año, según declaró Brookings la semana pasada.

La inflación, aunque no en niveles descontrolados como en 2022, se está convirtiendo en una preocupación tal que una cobertura tradicional contra la inflación está batiendo nuevos récords: el oro. Cotizando a casi US$ 3.700, el oro ha ganado alrededor de un 40 % este año y recientemente eclipsó su máximo histórico ajustado a la inflación establecido hace 45 años. Los operadores preocupados por la inflación tienden a invertir en oro, que algunos creen que posee un valor intrínseco que lo protege contra el aumento de precios.

Gary Friedman, director ejecutivo de RH (anteriormente Restoration Hardware), argumentó el jueves en una llamada con analistas de Wall Street que los aranceles y la inflación representan una amenaza más significativa para las empresas de lo que la mayoría cree, por lo que no está muy entusiasmado con una rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal.

“¿Qué es lo que más me preocupa? Simplemente acabar con la inflación. Me motiva más acabar con la inflación que conseguir una rebaja de tipos de interés ahora mismo, porque ya tuvimos una rebaja de tipos y los aranceles generan más inflación de la que se cree”, dijo Friedman. “No quiero ganar porque el 50 % de nuestros competidores, que son gente realmente buena y trabajadora, sean aniquilados”.

“Realmente no creo que nadie esté pensando en las matemáticas”, añadió.

Con información de Matt Egan, de CNN.