Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (KYMA).- El lunes por la noche, más de 100 mil personas se esperan acudan a las festividades patrioticas mexicanas, con el tradicional grito de independencia, el cual se encabezará por primera ocasión en México, por una mujer, por parte de la presidenta Claudia Sheiunbaum.

En Mexicali, se realizará en la explanada de los tres poderes de gobierno, precisamente el grito de independencia se realizará en el balcón del ejecutivo, para posteriormente realizarse un concierto encabezado por la banda MS.

En los estacionamientos y explanadas, se ofrecerán antojitos mexicanos, además de que se realizará una verbena para que asistentes puedan disfrutar el evento tradicional más importante para los mexicanos.

El evento iniciará a las 6 de la tarde para concluir hasta que el concierto culmine, habrá seguridad por parte de autoridades estatales y municipales, además de elementos de bomberos y de Cruz Roja de manera permanente.

Celebrarán el Día de la Independencia en Mexicali