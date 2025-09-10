La ciudad de Indio inaugurará un nuevo monumento conmemorativo del 9/11 con un artefacto del World Trade Center

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) — La ciudad de Indio se prepara para inaugurar este jueves un impactante nuevo monumento conmemorativo del 11-S, que incluye un artefacto de acero de 3,6 metros del World Trade Center.

La ciudad proporcionó estas representaciones artísticas:

Un portavoz de la ciudad explicó el propósito del nuevo monumento:

“El diseño propuesto para el Proyecto del Monumento Conmemorativo del 11-S de Indio busca inspirar un sentido de humanidad colectiva y comunidad mediante la creación de un espacio físico que invite al recuerdo y la contemplación, y que sirva de catalizador para fomentar el diálogo y el aprendizaje”.

Según la ciudad, se le encomendó la construcción de la viga de acero hace cuatro o cinco años. Desde entonces, se buscaron artistas, seleccionó un diseño y se analizó cuidadosamente el mejor lugar para ubicar el monumento.

James Dinh es el artista detrás de la pieza. Comentó que presentó su diseño en 2023 y describió el proceso de pensamiento que implicó.

“Es un vestigio tan conmovedor que la gente podrá tocarlo físicamente. Es un gesto muy poderoso”, explicó Dinh, refiriéndose a la pieza central del monumento.

Un gran muro de acero curvo, grabado con “09 11 01” y perforado con miles de pequeños agujeros, servirá de fondo para la viga de acero.

“Todos estos pequeños agujeros están iluminados como deberían estar, como una especie de constelación de estrellas. Así que, sí, estas personas ya no están con nosotros, pero su… recuerdo siempre estará ahí”.

La ciudad indicó que, con la colocación de la primera piedra prevista para el jueves, se espera que la pieza terminada esté lista en los próximos seis a nueve meses. Dinh explicó que aún falta todo por hacer, desde la fabricación del fondo de acero hasta la fijación del artefacto de acero al sitio.

Mientras tanto, líderes de la ciudad, como el jefe de policía de Indio, Brian Tully, expresaron su entusiasmo por ver tanto tiempo y dedicación dedicados al monumento, y se alegran de que la ciudad se haya tomado el tiempo necesario para encontrar el lugar perfecto.

“De ahora en adelante, Miles Park es un lugar fantástico para reunirse y recordar. Y qué gran lugar para celebrarlo… Creo que es perfecto para nuestra ciudad”, dijo el jefe Tully.