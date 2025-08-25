¿Qué le pasa a Neymar? Otra lesión en Santos y afuera de la lista de Ancelotti

Por Federico Leiva, CNN en Español

Son nuevos tiempos en la carrera de Neymar. Atrás quedaron las gambetas en Europa, las vitrinas llenas de trofeos y los elogios. También parece haber quedado atrás esa “revolución” que se generó en su retorno al Santos de Brasil, ese equipo con el que llegó a la cumbre de América con la obtención de la Copa Libertadores en 2011.

Hoy son otros tiempos. Tiempos de frustraciones, de noches de “vergüenza” como la del 0-6 ante el Vasco da Gama, de lesiones y de mirar a la selección de Brasil por televisión.

Eso según la última lista de jugadores citados que presentó Carlo Ancelotti, el director técnico de la “Verdeamarela”. El nombre de Neymar no figura entre los 23 seleccionados para los partidos ante Chile y Bolivia, válidos por las Eliminatorias de la Conmebol. Pero lo cierto es que el astro brasileño ya cumplirá dos años sin jugar con el combinado nacional de su país: su última vez con la selección fue el 18 de octubre de 2023, cuando se lesionó ante Uruguay en el Centenario.

A eso se le suma su mal presente en el Santos. Tras llegar en marzo, proveniente del Al-Hilal, Neymar solo pudo jugar 19 partidos entre el Campeonato Paulista, la Copa de Brasil y el Brasileirao. En ese lapso, su equipo cayó en semifinales del torneo estadual, en la tercera fase de la copa nacional y está a solo dos puntos de la zona de descenso en el campeonato que reúne a los mejores equipos del país. En cancha, aportó seis goles y tres asistencias, lejos de los números con los que soñaban los aficionados.

Hace solo unos días, cuando sufrió la peor derrota de su carrera, ante el Vasco da Gama, se lo vio irse del terreno de juego bañado en lágrimas. Una imagen que retrata su presente y el de su club.

Los últimos años de Neymar han estado marcados por las lesiones. Sin ir más lejos, está lesionado ahora. El Santos comunicó el domingo que la estrella brasileña padece un edema muscular que le demandará al menos una semana de tratamiento. Se espera que con algo de suerte pueda ser considerado para el partido del domingo, contra Fluminense, aunque no es seguro.

Desde aquella grave lesión con la selección de Uruguay que lo marginó del campo de juego por un año entero, Neymar ha padecido otras tres lesiones que le han demandado más de un mes de recuperación, todas en el muslo: una a finales de 2024 (cuando todavía estaba en el fútbol árabe) y otras dos este 2025 (ya con la camiseta del Santos). A eso se le suma que cada lesión de relativa gravedad viene acompañada de la necesidad de un pequeño período de reacondicionamiento físico.

A la ausencia de Neymar se le suman otras dos de peso. Es cierto que Brasil ya está clasificado al Mundial de 2026 y los próximos dos partidos de eliminatorias cuentan muy poco desde lo estadístico, pero sorprende que Ancelotti haya dejado afuera a Vinicius y Rodrygo, los dos atacantes del Real Madrid a los cuáles dirigía hasta hace poco más de dos meses.

El seleccionador eligió a:

Los arqueros Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Hugo Souza (Corinthians)

Los defensores Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma).

Los mediocampistas Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Los delanteros Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham).

