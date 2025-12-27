SB Classic Day 1 Results
High School Boys Basketball: Santa Barbara Classic Day 1
Santa Barbara 85, Whitney(Rocklin) 61
Westmont (Campbell) 50, San Marcos 44 (Green 16 pts for Royals)
Lowell (San Francisco) 51, Dos Pueblos 49 (Gardiner 22 pts for Chargers)
Holy Martyrs Armenian 61, Ventura 45
Agoura 65, St. Joseph Notre Dame 57 (Franco 22 pts for Chargers)
Dougherty Valley (San Ramon) 86, Righetti 29
Thousand Oaks 68, Davis Sr. (Davis) 61 (McCord 36 pts for Lancers)
Franklin (Elk Grove) 78, Rio Mesa 33
Pinole Valley (Pinole) 77, Oak Park 51 (Prophete 13 pts for Eagles)
Santa Paula 79, Madera 59 (Alvarez 27 pts for Cardinals)
Day 2 Schedule, Saturday, December 27
Santa Barbara High School:
10:30 A.M. Santa Paula vs Franklin
12:00 P.M. San Luis Obispo vs Ventura
1:30 P.M. Agoura vs Westmont
3:00 P.M. Rio Mesa vs St. Joseph Notre Dame
4:30 P.M. Thousand Oaks vs Lowell
6:00 P.M. Davis Sr. v s San Marcos
7:30 P.M. Santa Barbara vs Dougherty Valley
Dos Pueblos High School:
12:00 P.M. Whitney vs Righetti
1:30 P.M. Oak Park vs Madera
3:00 P.M. Torres vs Pleasant Grove
4:30 P.M. Pinole Valley vs San Luis Obispo
6:00 P.M. Dos Pueblos vs Holy Martyrs
7:30 P.M. Pleasant Grove vs St. Genevieve