Nuevo informe de la Fed advierte de un aumento “notable” de los hogares que se saltan comidas por el costo de los alimentos

Por Alicia Wallace, CNN

Se ha producido un aumento “notable” en los últimos años en el número de estadounidenses que tienen dificultades para poner comida en la mesa. Esto probablemente esté contribuyendo a que los índices de confianza del consumidor alcancen mínimos históricos, según reveló este miércoles una nueva investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La Fed de Nueva York actualizó un análisis de 2020 sobre los efectos financieros desproporcionados de la pandemia, incorporando datos recién recopilados de su Encuesta de Expectativas del Consumidor, un indicador muy seguido por los analistas.

Los investigadores descubrieron que una mayor proporción de estadounidenses ha caído en una situación de “inseguridad alimentaria” más acentuada que la registrada en mayo y junio de 2020; estas personas están recurriendo a sus ahorros para cubrir gastos, tienen dificultades para acceder a los alimentos, tienen hijos que se han quedado sin comer o están recibiendo donaciones de alimentos o asistencia nutricional federal.

“Hallamos un aumento notable en la inseguridad alimentaria, particularmente entre los hogares con menor nivel educativo y menores ingresos, así como en aquellos con niños pequeños”, escribieron este miércoles los investigadores de la Fed de Nueva York.

Esos mismos grupos también informaron de un aumento en el pesimismo con respecto a su bienestar financiero.

Aunque no sea necesariamente una relación de causa y efecto, la asociación entre el aumento de la inseguridad alimentaria y el creciente pesimismo apunta a una posible explicación de por qué la confianza del consumidor en EE.UU. se encuentra por los suelos, a pesar de que los datos económicos se mantienen bastante resilientes —si bien no del todo sólidos—, señalaron los investigadores.

La desigualdad de ingresos y riqueza ha persistido durante mucho tiempo en Estados Unidos, pero las experiencias y los resultados económicos de los estadounidenses se han vuelto cada vez más dispares en los últimos años.

Esta dinámica, a la que con frecuencia se denomina economía “en forma de K”, se define por una desigualdad cada vez mayor en la forma en que los estadounidenses de bajos y altos ingresos gastan, obtienen ingresos y acumulan riqueza.

Aquellos situados en la mitad superior de la “K” han visto cómo sus finanzas domésticas y su patrimonio se han visto enriquecidos por el vertiginoso repunte de los precios de las acciones, el valor acumulado en sus viviendas y un auge en la refinanciación hipotecaria que redujo los pagos mensuales y engrosó sus ahorros. Mientras tanto, aquellos situados en el extremo inferior de la “K” han experimentado niveles significativamente mayores de estrés financiero debido al elevado costo de vida, el estallido inflacionario posterior a la pandemia y más de cinco años en los que los precios han subido a un ritmo más acelerado de lo habitual.

“La mayor presión financiera derivada del alto costo de vida, sumada a la expiración de las ayudas de la era pandémica (tales como la ampliación de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), ha suscitado renovadas inquietudes en torno a la inseguridad alimentaria entre aquellos que se encuentran en la parte inferior de la recuperación en forma de K”, escribieron los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York.

En febrero de 2026, el 10 % de los hogares encuestados declaró no disponer de alimentos suficientes, lo que representa un aumento respecto al 4 % registrado en junio de 2020, según los datos publicados este miércoles. También aumentó la proporción de personas que reciben donaciones de alimentos (pasando del 10,6 % al 15,8 %), así como la de beneficiarios del programa SNAP (17,9 % frente al 10,6 %); asimismo, más de un tercio de los encuestados recurrió a sus ahorros para cubrir sus gastos (36,8 % frente al 21,8 %).

Los datos de la encuesta de la Reserva Federal de Nueva York fueron recabados antes de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, los cuales derivaron posteriormente en una escasez en el suministro de petróleo que provocó un repunte en los precios de la gasolina y agudizó aún más las preocupaciones sobre la asequibilidad.

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