La Corte Suprema de Italia dictaminó que la negativa de un hotel a servir agua del grifo a los huéspedes es legal

Por Jack Guy, Antonia Mortensen y Juan Pablo O’Connell, CNN

Un hotel de cinco estrellas en Italia que se negó repetidamente a servir agua del grifo a un huésped en su restaurante no infringió ninguna ley, según dictaminó el tribunal supremo del país.

La mujer presentó una demanda después de que el personal del hotel le dijera que solo le servirían agua embotellada durante su estancia a finales de 2019, según una sentencia judicial a la que tuvo acceso CNN. Argumentó que el acceso al agua era un derecho fundamental.

Sin embargo, el Tribunal Supremo no estuvo de acuerdo y dictaminó que la decisión de no suministrar agua del grifo era legal. El caso llegó a la Corte Suprema tras ser rechazado por un tribunal de Roma y un tribunal de apelación.

Según la sentencia, la mujer se alojó en el Hotel Sassongher, situado en la región de Badia, al norte de Italia, entre el 26 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020. Tenía contratado un régimen de media pensión que no incluía las bebidas, por el que pagó 5.712 euros (US$ 6.654).

Durante la cena, pidió que le sirvieran agua del grifo y se ofreció a pagarla como propina, pero el personal del hotel solo le proporcionó agua embotellada a un precio de unos 7 euros (US$ 8,15).

Posteriormente, la huésped presentó una demanda solicitando una indemnización de alrededor de 2.700 euros (US$ 3.147).

Según consta en la sentencia judicial, ella argumentó que “el agua es un bien natural y un derecho humano universal de todo individuo, y que debe garantizarse el suministro gratuito de una cantidad mínima vital necesaria para satisfacer las necesidades esenciales, incluso en caso de impago”.

Sin embargo, su demanda ha sido rechazada en la máxima instancia del sistema judicial italiano, donde la Corte Suprema dictaminó que las leyes del país no obligan a los restauradores ni a los propietarios de hoteles a servir agua del grifo.

Los jueces emitieron su fallo en noviembre, pero la sentencia acaba de llegar a los titulares en Italia, lo que ha desatado un debate.

En un comunicado, el Hotel Sassongher declaró a CNN el miércoles que “respeta plenamente la decisión de la Corte Suprema”, pero declinó hacer comentarios al respecto.

El acceso al agua del grifo ha puesto de manifiesto, en el pasado, las diferencias culturales entre Estados Unidos y algunos países europeos.

Los viajeros estadounidenses que comparten sus opiniones sobre el consumo de agua del grifo en Europa (o la falta de él) se han convertido en una especie de tendencia en las redes sociales.

Aunque no existe ninguna ley federal en Estados Unidos que estipule que los restaurantes u hoteles deban servir agua del grifo, es una norma cultural ampliamente aceptada.

En Inglaterra y Gales, los restaurantes que sirven alcohol están obligados por ley a proporcionar agua del grifo gratuita. Pero en Europa continental, la situación es muy diferente.

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