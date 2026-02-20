La pregunta de US$ 134.000 millones: ¿quién recibirá un reembolso de aranceles?

Por Elisabeth Buchwald, CNN

La batalla acaba de comenzar para las 300.000 empresas que buscan que se les reembolsen US$ 134.000 millones en aranceles.

Resultó que convencer a seis jueces de la Corte Suprema de que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados bajo poderes económicos de emergencia fue la parte fácil. Lo difícil es obtener una respuesta clara sobre qué sucederá con las decenas de miles de millones de dólares que las empresas estadounidenses pagaron después de que Trump aumentara los aranceles a todos los socios comerciales globales el año pasado.

El Gobierno de Trump, tanto formal como informalmente, ha prometido reembolsar los aranceles cobrados si la Corte Suprema fallaba en su contra. Pero ni el Gobierno ni los jueces han especificado exactamente cómo funcionaría ese proceso.

En su opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh escribió: “Los reembolsos de miles de millones de dólares tendrían consecuencias significativas para el Tesoro de Estados Unidos”.

“La Corte no dice nada hoy sobre si, y de ser así cómo, el Gobierno debería devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Pero ese proceso probablemente será un ‘desastre’, como se reconoció durante los argumentos orales”, añadió.

Este viernes, Trump cuestionó por qué los jueces no indicaron si los ingresos por aranceles deben devolverse. “Supongo que esto tendrá que litigarse durante los próximos dos años”, dijo a los periodistas. Luego agregó que podría durar “los próximos cinco años”.

Eso probablemente significa que las empresas tendrán que luchar arduamente para tener alguna posibilidad de un reembolso, aunque el Gobierno mantiene registros minuciosos de todos los pagos de aranceles.

“El caso nunca se trató de reembolsos, y era inconcebible que la Corte Suprema se metiera en los detalles de cómo se aplican los reembolsos”, dijo Ted Posner, abogado de comercio y socio en Baker Botts.

“Ahora estamos hablando con empresas sobre los próximos pasos, lo que significa más espera, esta vez ante la Corte de Comercio Internacional. Cualquier proceso de reembolso requerirá presentaciones meticulosas, y por ahora, empresas e incluso países quedan en limbo”. En esencia, eso significa que los importadores individuales tendrán que presentar sus propias demandas para tener una oportunidad de reembolso.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista con Reuters el mes pasado que la agencia tiene suficiente efectivo para reembolsar a los importadores, pero que el proceso podría prolongarse más de un año.

“No será un problema si tenemos que hacerlo, pero puedo decir que si ocurre —lo cual no creo que pase— será simplemente un gasto corporativo innecesario”, dijo Bessent.

Luego Bessent preguntó si empresas como Costco, que demandaron preventivamente al Gobierno de Estados Unidos para asegurar su participación en un reembolso, devolverían parte de los fondos que reciban a sus clientes.

“Tengo la sensación de que el pueblo estadounidense no lo verá”, dijo Bessent este viernes en un evento organizado por el Economic Club de Dallas.

Este no sería el primer caso en el que el Gobierno tiene que emitir reembolsos de aranceles como resultado de una decisión de la Corte Suprema. Una sentencia de 1998 resultó en US$ 30 millones en reembolsos de aranceles a empresas estadounidenses, aunque tomó dos años completar el proceso.

“Es una pregunta abierta si Aduanas y Protección Fronteriza seguirá el precedente histórico o los procesos existentes, o si será necesario un nuevo procedimiento para abordar el alcance y volumen de los aranceles de la IEEPA”, dijo Alexis Early, abogado de comercio y socio en BCLP, refiriéndose al conjunto de aranceles que la Corte Suprema anuló.

En cuanto a los consumidores que pagaron los aranceles mediante precios más altos, todo indica que los reembolsos probablemente nunca llegarán a sus cuentas bancarias.

“Es muy poco probable que las empresas comiencen a reducir sus precios como resultado de esto”, dijo Stephanie Roth, economista jefe en Wolfe Research. “Walmart no te va a dar un cheque por el arancel del 15 % de los tenis que compraste hace cuatro meses”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Matt Egan, de CNN, contribuyó con este artículo.